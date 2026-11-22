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पुलिस के अनुसार, शनिवार 21 नवंबर को विष्णु गार्डन क्षेत्र में गोली चलने की सूचना मिली थी। बताया गया कि एक व्यक्ति ने अपने साथी को गोली मार दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया कि संविदा पर चालक के पद पर कार्यरत विनोद नेगी निवासी ग्राम जयहरी, पोस्ट ऑफिस भृगूखाल, तहसील यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल, हाल सर्वप्रिय विहार, कनखल ने आईबी के एसपी सीपी (चंद्रप्रकाश) नौटियाल पर गोली चलाई थी। गोली माथे के पास से छूकर गुजर गई थी। घायल अवस्था में उन्हें उपचार के लिए बंगाली अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से प्राथमिकी उपचार के बाद उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया था।एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि घटना के बाद आरोपी ने मौके से साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया। साथ ही फरार होने की फिराक में था। हालांकि पुलिस ने उसे मौके पर ही हिरासत में ले लिया था। इस संबंध में अधिकारी चंद्रप्रकाश नौटियाल की तहरीर पर हत्या के प्रयास सहित संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। रविवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह वर्ष 2006 से कार्यालय में चालक के पद पर कार्यरत था। पिछले चार से पांच महीने से उसका अधिकारी के साथ विवाद चल रहा था। अधिकारी की ओर से टोका-टाकी किए जाने और परेशान किए जाने से वह नाराज था। इसी रंजिश में उसने अधिकारी पर गोली चला दी थी।