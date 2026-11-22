विज्ञापन

साथ ही हर विधानसभा में एक-एक गौ दान दी जायेगी। कार्यक्रम के दौरान इस मुहिम की रूपरेखा तय करते हुए निर्णय लिया गया कि पहले चरण में उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में यात्रा निकालकर गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए जनसमर्थन जुटाया जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रीय माता घोषित कराने के लिए देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा।इस दौरान उन्होंने कहा कि गौ माता केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। देवभूमि उत्तराखंड से इस पवित्र संकल्प की शुरुआत हो रही है। प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में जाकर समाज को जागरूक किया जाएगा। यूकेडी डेमोक्रेटिक के कार्यकारी अध्यक्ष आशुतोष नेगी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहां से गौ रक्षा व गौ सम्मान की आवाज बुलंद होना स्वाभाविक है। इस अभियान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और 70 विधानसभाओं में इस मुहिम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। सभासद अमरदीप सिंह ने कि गौ माता के सम्मान की यह लड़ाई अब जनआंदोलन का रूप ले रही है। युवाओं की भागीदारी से इस अभियान को घर-घर तक पहुंचाया जाएगा ताकि सरकार तक हमारी आवाज मजबूती से पहुंच सके। इस अवसर पर अंकित झा, मोहित, संजय, रिटायर्ड मेजर संतोष भंडारी, उर्मिला सनावर, सुरेश मोहन अन्थवाल सहित शुभम, शंकर, वासु, कुणाल, उज्ज्वल आदि मौजूद रहे।