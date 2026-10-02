हरिद्वार कुंभ : हरिद्वार की सड़कों की जर्जर हालत पर संतों ने जताई चिंता

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संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। विश्व सद्भावना मंदिर के परमाध्यक्ष आचार्य पारस मुनि ने भूपतवाला क्षेत्र में सड़क निर्माण के नाम पर की जा रही लीपापोती पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि 2027 में होने वाले कुंभ मेले से तीन महीने पहले सड़कों की जर्जर हालत चिंताजनक है। महामंडलेश्वर साध्वी भगवती पुरी ने भी बेहतर सड़क निर्माण की मांग की है।आचार्य पारस मुनि ने बताया कि भूमा निकेतन, वैष्णो देवी मंदिर और भारत माता मंदिर की सड़क 2009 में बनी थी। इसके बाद से इसकी देखभाल नहीं की गई, जिससे सड़क पूरी तरह जर्जर हो गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री के गड्ढा मुक्त सड़कों के आदेशों का पालन न होने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सड़क निर्माण के नाम पर केवल तारकोल डालकर लीपापोती की जा रही है। अधिकारियों से बात करने पर बजट खत्म होने की बात कही जा रही है।यह स्थिति कुंभ मेले के भव्य आयोजन पर सवाल खड़े करती है। महामंडलेश्वर साध्वी भगवती पुरी ने कहा कि भूपतवाला संत बाहुल्य क्षेत्र है। यहां अनेक प्रमुख आश्रम और मंदिर स्थित हैं। कुंभ मेले में देशभर से लाखों संत, महंत और श्रद्धालु शामिल होंगे। क्षेत्र की सड़कों की खराब स्थिति को लेकर संत समाज चिंतित है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए तेजी से कदम उठाने की मांग की। संवाद