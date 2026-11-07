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Haridwar News: एक लाख की साइबर ठगी में रिपोर्ट दर्ज

Sat, 07 Nov 2026 05:33 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 05:33 PM IST
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Case registered in Rs 1 lakh cyber fraud incident
हरिद्वार। साइबर ठगों ने भूपतवाला निवासी एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाते हुए उसके एक लाख रुपये ठग लिए। साइबर सेल से आई शिकायत के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पीली कोठी, खड़खड़ी निवासी व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके साथ एक लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। छह नवंबर को खाते से रकम निकलने की जानकारी मिलने पर उन्होंने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। सीओ शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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