फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Allegation of issuing threats after triple talaq

Haridwar News: तीन तलाक के बाद धमकी देने का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

Thu, 24 Sep 2026 05:59 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 05:59 PM IST
विज्ञापन
Allegation of issuing threats after triple talaq
- पथरी थाना क्षेत्र का मामला, पुलिस ने शुरू की विवेचना
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

पथरी। थाना क्षेत्र में एक महिला के पिता ने उसके पति और अन्य ससुरालियों पर तीन तलाक देने के बाद दबाव बनाने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, बादशाहपुर निवासी शहीद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी शमा परवीन का निकाह 20 जून 2020 को दरगाहपुर निवासी वाजिद के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ही वाजिद उसकी बेटी को परेशान करता और मारपीट करता था। दोनों के दो बच्चे भी हैं। 12 सितंबर को वाजिद शमा और दोनों बच्चों को लेकर उसके मायके पहुंचा।
विज्ञापन


आरोप है कि वहां परिवार के लोगों की मौजूदगी में उसने तीन बार तलाक कह दिया। इसके बाद वाजिद ने शमा को दोबारा अपने साथ रखने के लिए अपने चाचा इरशाद के साथ मिलकर उन पर ही उल्टा-सीधा दबाव बनाने लगा। आरोप है कि विरोध करने पर शमा और उसके दोनों बच्चों को घर में नहीं रखने और उसके घर आने पर जहरीला पदार्थ देकर जान से मारने की धमकी दी। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed