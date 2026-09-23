Haridwar News: शादी का वादा कर संबंध बनाने और गर्भपात की दवा देने का आरोप

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संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। पथरी थाना क्षेत्र निवासी एक युवती ने तीन साल से संबंध में रहे युवक पर शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में गर्भवती होने पर गर्भपात की दवा देने का आरोप लगाया है। नगर कोतवाली पुलिस ने युवक और उसके पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।पुलिस के अनुसार, 25 वर्षीय युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह करीब तीन साल से गांव के युवक के साथ संबंध में थी। उसने शादी करने का वादा किया था। इसी दौरान हरिद्वार स्थित गेस्ट हाउस के अलावा कई जगहों पर दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बने। आरोप है कि पिछले दिनों वह करीब दो माह की गर्भवती हो गई थी। आरोप लगाया कि उसकी आखिरी मुलाकात 13 मई और फिर इसके बाद 24 मई को मां गंगा गेस्ट हाउस, देवपुरा में हुई थी।आरोप है कि इसके बाद जून में युवक और उसके पिता उसके घर पहुंचे और उसे एक दवा दी। आरोप है कि दोनों ने दवा को शरीर में कमजोरी होने पर लेने वाली आयरन की दवा बताया। आरोप लगाया कि दवा गर्भपात की थी। इसके बाद उसने शहर कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच की जा रही है।