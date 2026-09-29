Haridwar News: जिले के 46 राज्य आंदोलनकारी चिह्नित, समिति ने जताया हर्ष

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- अन्य राज्य आंदोलनकारियों को सूचीबद्ध करने की सरकार से की मांग- समिति ने शेष को भी पहचान देने की मांग दोहराईमाई सिटी रिपोर्टरहरिद्वार। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति ने हरिद्वार जिले में 46 वंचित राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नित होने पर खुशी जताई है। समिति ने इसे आंदोलनकारियों की एकता और संघर्ष की जीत बताया है। केंद्रीय अध्यक्ष सतीश जोशी ने सभी चिह्नित आंदोलनकारियों को बधाई दी। समिति ने जिलाधिकारी हरिद्वार और पहचान समिति के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया। सरकार से मांग की गई है कि सभी शेष वंचित राज्य आंदोलनकारियों को भी शीघ्र चिह्नित किया जाए।उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति के सचिव जसवंत सिंह बिष्ट ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मांग पूरी न होने पर आंदोलनकारी आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। विज्ञप्ति में 46 उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की एक सूची भी जारी की गई है। इस सूची में चंद्रधर काल, जगदीश प्रसाद, विनोद कुमार, अरुण कुमार बड़ाकोटी, बसंती देवी, सरोज रावत, शांति देवी गुसाई और राम सिंह जैसे नाम शामिल हैं।केंद्रीय अध्यक्ष सतीश जोशी ने इसे आंदोलनकारियों के एकजुट प्रयास का परिणाम कहा। उन्होंने कहा कि यह पहचान उनके वर्षों के संघर्ष का फल है। समिति ने सभी वंचित राज्य आंदोलनकारियों को शीघ्र चिह्नित करने की मांग दोहराई। सचिव जसवंत सिंह बिष्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो राज्य आंदोलनकारी अपने अधिकारों के लिए फिर से सड़कों पर उतरने को विवश होंगे।