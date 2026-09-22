फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   127 people benefited from the health camp.

Haridwar News: स्वास्थ्य शिविर में 127 लोग हुए लाभान्वित

Tue, 22 Sep 2026 05:37 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 05:37 PM IST
विज्ञापन
127 people benefited from the health camp.
सप्तऋषि। भूपतवाला स्थित श्री रणकेश्वर धाम आश्रम में निशुल्क फिजियोथेरेपी चिकित्सा शिविर में स्थानीय लोग आकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मंगलवार को शिविर का तीसरा दिन था। श्रीमहंत आराधना गिरी महाराज ने कहा कि नर सेवा ही साक्षात नारायण सेवा है। स्वामी तृप्ता सरस्वती और स्वामी सुखजीत सरस्वती ने बताया कि संत समाज द्वारा निरंतर निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा की जा रही है। फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. गुरदीप सिंह बताया कि शिविर का लाभ लेने वाले लोगों में कमर दर्द, घुटनों का दर्द और सर्वाइकल की समस्या वाले अधिक है और अधिक संख्या एल4 एल5 डिस्क की समस्या से पीड़ित लोगों की रही। बताया कि शिविर में कुल 127 लोगों की जांच हुई और निशुल्क चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed