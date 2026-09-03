Champawat News: चार शिक्षकों के स्थानांतरण से चूलागांव स्कूल में पढ़ाई प्रभावित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विद्यालय में वर्तमान में करीब 30 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। चार शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद अब महज दो शिक्षकों के भरोसे विद्यालय का संचालन हो रहा है। शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इससे अभिभावकों में भी बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। विद्यालय में दूरदराज के गांवों से छात्र-छात्राएं पढ़ने आते हैं।ग्रामीणों का कहना है कि गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा मुख्य रूप से इसी विद्यालय पर निर्भर है। ऐसे में शिक्षकों की कमी का सीधा असर उनकी पढ़ाई और शैक्षणिक भविष्य पर पड़ रहा है। ग्राम पंचायत रैघाड़ी और सुंगरखाल के ग्रामीणों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी से विद्यालय में शिक्षकों की कमी का संज्ञान लेकर जल्द आवश्यक शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की है।ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई तो विद्यार्थियों की पढ़ाई और अधिक प्रभावित हो सकती है। इस दौरान भवान कालाकोटी, देवदत्त जोशी, केशव जोशी, संजय विश्वकर्मा और पुष्कर राम सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।