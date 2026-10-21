Champawat News: यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रोडवेज ने टनकपुर तक चलाई अतिरिक्त बस

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बुधवार को मैदानी क्षेत्रों को जाने के लिए लोगों के रोडवेज स्टेशन आने का क्रम शुरू हो गया था। रोडवेज के वरिष्ठ स्टेशन प्रभारी जगत नारायण ने बताया कि यात्रियों की भीड़ को देखते हुए टनकपुर तक एक अतिरिक्त बस का संचालन किया गया। उन्होंने बताया कि डिपो की ओर से विभिन्न रूटों पर 12 सेवाओं का संचालन किया गया। जिसमें दिल्ली के लिए चार, देहरादून के लिए दो, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पोंटासाहिब, बरेली, नैनीताल, हल्द्वानी के लिए बस सेवा संचालित की गई। रोडवेज की ओर से बसों की व्यवस्था करने से यात्रियों को काफी राहत मिली। वरिष्ठ स्टेशन प्रभारी जगत ने बताया कि यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर और अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी।

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लोहाघाट (चंपावत)। शारदीय नवरात्र समाप्त होने के बाद मैदानी क्षेत्र की ओर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था शुरू कर दी हैं। यात्रियों की संख्या को देखते हुए लोहाघाट डिपो ने टनकपुर तक अतिरिक्त बस चलाई।