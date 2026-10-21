फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Champawat News ›   Fear of a leopard near the polytechnic campus; Forest Department raises awareness

Champawat News: पॉलीटेक्निक परिसर के पास तेंदुए का खौफ, वन विभाग ने किया जागरूक

Wed, 21 Oct 2026 10:48 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Wed, 21 Oct 2026 10:48 PM IST
विज्ञापन
Fear of a leopard near the polytechnic campus; Forest Department raises awareness
लोहाघाट (चंपावत)। छमनियां स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्रावास के पास लगातार तेंदुआ दिखाई देने से छात्र-छात्राओं में दहशत का माहौल है। मामले को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग हरकत में आ गया है। विभाग की टीम ने क्षेत्र में गश्त करने के साथ छात्र-छात्राओं को तेंदुए से बचाव और सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी।
विज्ञापन

रेंजर रमेश चंद्र जोशी के दिशा-निर्देशन में वन विभाग की टीम ने छात्रावास परिसर और आसपास के क्षेत्र में गश्त की। प्रभारी प्रधानाचार्य गोविंद बल्लभ के नेतृत्व में वन बीट अधिकारी रोहित मेहता ने छात्र-छात्राओं को जागरूक करते हुए कहा कि सुबह और शाम के समय अकेले आवाजाही करने से बचें। जरूरी होने पर हमेशा समूह में ही आवागमन करें। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में लगातार निगरानी और गश्त की जा रही है। इस दौरान छात्रावास वार्डन मयंक बिष्ट, हिमांशु ढेक और अनीश मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed