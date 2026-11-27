बनबसा छावनी में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के दूसरे दिन भी दौड़ते समय एक अभ्यर्थी गिरकर घायल हो गया। उसे उपचार के लिए उप जिला अस्पताल लाया गया। अभ्यर्थी के दाएं पैर में चोट आई है।

उप जिला अस्पताल के डॉ. प्रिंस माहेश्वरी ने बताया कि शुक्रवार सुबह भर्ती रैली में दौड़ के दौरान घायल पिथौरागढ़ जिले के बुंगाछीना निवासी अभ्यर्थी कमल को अस्पताल लाया गया। उसके दाएं पैर में चोट आई है। उसका उपचार किया जा रहा है। घायल अभ्यर्थी ने बताया कि दौड़ में करीब 96 अभ्यर्थी शामिल थे। इसी दौरान दौड़ते समय अचानक वह गिर गया। बृहस्पतिवार को भी दौड़ के दौरान एक अभ्यर्थी घायल हो गया था, जिसका अस्पताल में उपचार किया गया था।