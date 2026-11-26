चंपावत में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत बनबसा पुलिस ने एक युवक को 4.03 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। 25 नवंबर को थानाध्यक्ष विनय मित्तल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कैनाल के पास चेकिंग के दौरान आरोपी को पकड़ा। तलाशी में उसके कब्जे से स्मैक बरामद हुई।

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आरोपी की पहचान गोविन्द गुप्ता (29) पुत्र मूल चंद गुप्ता, निवासी वार्ड नंबर छह, मीना बाजार बनबसा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21/27 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।