Chamoli News: आंगनबाड़ी कर्मचारी एकता संगठन की विमला चुनी गईं अध्यक्ष
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Sun, 15 Nov 2026 03:47 PM IST
विज्ञापन
फोटो-
कर्णप्रयाग। बाल विकास कार्यालय परिसर में आंगनबाड़ी कर्मचारी/सहायिका कर्मचारी एकता संगठन की एक बैठक हुई। बैठक में विभिन्न ब्लॉकों से आए पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सर्वसम्मति से नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान विमला गैरोला को जिला अध्यक्ष, आशा कुटोला को उपाध्यक्ष, मंजू डिमरी को कोषाध्यक्ष, दुर्गा जोशी को सचिव, पूजा रजवार को मीडिया प्रभारी, रेखा रावत को जिला मंत्री और शकुंतला भंडारी को जिला संगठन मंत्री चुना गया है। बैठक में गैरसैंण, कर्णप्रयाग, नारायणबगड़, थराली, देवाल और नंदनगर आदि ब्लॉकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। संवाद
विज्ञापन
कर्णप्रयाग। बाल विकास कार्यालय परिसर में आंगनबाड़ी कर्मचारी/सहायिका कर्मचारी एकता संगठन की एक बैठक हुई। बैठक में विभिन्न ब्लॉकों से आए पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सर्वसम्मति से नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान विमला गैरोला को जिला अध्यक्ष, आशा कुटोला को उपाध्यक्ष, मंजू डिमरी को कोषाध्यक्ष, दुर्गा जोशी को सचिव, पूजा रजवार को मीडिया प्रभारी, रेखा रावत को जिला मंत्री और शकुंतला भंडारी को जिला संगठन मंत्री चुना गया है। बैठक में गैरसैंण, कर्णप्रयाग, नारायणबगड़, थराली, देवाल और नंदनगर आदि ब्लॉकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। संवाद