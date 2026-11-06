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Chamoli News: उक्रांद ने आंदोलन को दिया समर्थन

Fri, 06 Nov 2026 04:29 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Fri, 06 Nov 2026 04:29 PM IST
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UKD extended its support to the movement.
फोटो
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गोपेश्वर। मोहनखाल-चोपता सड़क निर्माण की मांग के लिए मोहनखाल में स्थानीय लोगों का धरना 84वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को उक्रांद जिलाध्यक्ष युद्धवीर सिंह नेगी, केंद्रीय महामंत्री बृजमोहन सजवाण, संगठन मंत्री देवी प्रसाद थपलियाल, डॉ. आशुतोष भंडारी, महिला जिलाध्यक्ष राजेश्वरी देवी, लक्ष्मी देवी, अंजू पंवार, दर्शनी देवी, सुबोध बिष्ट, पंकज पुरोहित, भरत कुंवर आदि ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया। उक्रांद पदाधिकारियों ने कहा कि पोखरी क्षेत्र के लिए यह सड़क अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सड़क को हर हाल में बनाया जाना चाहिए। सिर्फ आश्वासन नहीं धरातल पर काम होना चाहिए। संवाद
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