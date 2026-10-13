चमोली: तुंगनाथ-चोपता में प्लास्टिक ले जाने पर लगेगी रोक, वन विभाग ने अब तक एकत्रित किया पांच हजार किलो कूड़ा

तृतीय केदार तुंगनाथ और चोपता क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिए केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग ने 100 स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही यहां प्लास्टिक ले जाने रोक लगाई जाएगी। अभियान के तहत अब तक क्षेत्र से पांच हजार किलोग्राम कूड़ा एकत्रित किया जा चुका है। वन विभाग इस मुहिम में स्थानीय लोगों और स्वयं सहायता समूहों का सहयोग ले रहा है। साथ ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

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