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Chamoli News: परिवहन विभाग ने 12 वाहनों का किया चालान

Sat, 14 Nov 2026 07:12 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Sat, 14 Nov 2026 07:12 PM IST
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The Transport Department issued challans to 12 vehicles.
कर्णप्रयाग। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत परिवहन विभाग ने शनिवार को कर्णप्रयाग, चटवापीपल, गौचर, कमेड़ा, लंगासू, सोनला और नंदप्रयाग में वाहनों की चेकिंग की। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आनंद जायसवाल ने बताया कि वाहनों के ओवरलोडिंग, ओवरस्पीड, दोपहिया वाहनों में ट्रिपल राइडिंग करने, प्रेशर हॉर्न का अनधिकृत प्रयोग करने, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने, चालकों के सीट बेल्ट, हेलमेट नहीं पहनने पर 12 चालान किए गए हैं। तथा यातायात के नियमों की अवहेलना करने पर इनसे 15 हजार रुपये का अर्थदंड लिया गया है।
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