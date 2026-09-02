Chamoli News: बलाण गांव में दूसरे दिन भी नहीं पहुंची टीम

विज्ञापन



ग्राम प्रधान खीमी राम, बीडीसी सदस्य प्रदीप दानू, विरेंद्र कुमार, गोविंद बिष्ट और रणजीत सिंह ने बताया कि तेज बुखार के कारण कई लोग बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं। धीरे-धीरे बीमारों की संख्या बढ़ने लगी है। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी से जल्द टीम गांव में भेजने की मांग की। वहीं चमोली के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राजीव सिंह पाल ने कहा कि जल्द टीम उपचार के लिए भेजी जाएगी। संवाद जनरल

विज्ञापन

देवाल। दूरस्थ ग्राम पंचायत बलाण में एक सप्ताह से 45 से अधिक लोग बीमार हैं। ग्रामीणों की ओर से सूचना देने के दूसरे दिन बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव नहीं पहुंची है। इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है।