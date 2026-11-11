Chamoli News: बागेश्वर और मेहलचौरी की टीमों ने जीता मैच

संवाद न्यूज एजेंसीगैरसैंण। मेहलचौरी में आयोजित राज्य स्तरीय जूनियर बालक फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे दिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। जिला खेल कार्यालय हल्द्वानी की ओर से हुए इन मैचों में युवा खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। बुधवार को खेले गए मुकाबलों में बागेश्वर और मेजबान मेहलचौरी की टीमों ने शानदार जीत दर्ज की।बुधवार को पहला मुकाबला गोपेश्वर और बागेश्वर के बीच हुआ जिसमें बागेश्वर ने गोपेश्वर को 3-1 से करारी शिकस्त दी। बागेश्वर के लिए टोनी ने दो गोल किए जबकि तनिष्क ने एक गोल दागा। गोपेश्वर की ओर से एकमात्र गोल हैप्पी ने किया। दूसरे मुकाबले में मेजबान मेहलचौरी ने गैरसैंण पर पूरी तरह दबदबा बनाए रखा। मेहलचौरी ने गैरसैंण को 4-0 के बड़े अंतर से हराया। दिन का तीसरा मुकाबला बागेश्वर और गौचर के बीच खेला गया। यह मैच निर्धारित समय तक 2-2 की बराबरी पर रहा जिसके बाद इसे ड्रॉ घोषित किया गया। टूर्नामेंट के इन रोमांचक मुकाबलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। संयोजक राकेश सिंह रावत भी दर्शकों के साथ खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते दिखे।