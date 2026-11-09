Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Rangoli was created in homes, and 'bhailo' was played.

Chamoli News: घरों में बनाई रंगोली, भैलो खेला

Mon, 09 Nov 2026 05:35 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Mon, 09 Nov 2026 05:35 PM IST
विज्ञापन
Rangoli was created in homes, and 'bhailo' was played.
कर्णप्रयाग/आदिबदरी। दिवाली का पर्व सभी स्थानों पर धूमधाम से मनाया गया। ग्रामीण इलाकों में सुबह गायों की पूजा करके उन्हें पिंडा खिलाया गया। शाम को ग्रामीणों ने भैलो तैयार किए। रात में घरों में पूरी, पकौड़ी, मिठाइयां, खील बताशे आदि से महालक्ष्मी की पूजा की गई। घरों को रंगोलियों से सजाया गया और पटाखे फोड़कर पर्व मनाया गया। इसके बाद लोगों ने रातभर भैलो खेला। लोगों ने एक-दूसरे के घरों में जाकर उन्हें दिवाली की मिठाई और शुभकामनाएं दीं। बाजारों में भी जमकर पटाखे, मिठाइयां, कपड़े आदि की खरीदारी हुई। संवाद
विज्ञापन



शांत दिखा बाजार, अधिकतर दुकानें रहीं बंद
कर्णप्रयाग। सोमवार को बाजारों में शांति दिखी। बाजार में अधिकतर दुकानें बंद रहीं। दिवाली के कारण लोग घरों में ही हैं। ऐसे में व्यापार कम ही रहा। हालांकि यात्रा के कारण बदरीनाथ हाईवे पर समय-समय पर जाम लगता रहा। आंतरिक सड़कों पर आवागमन सुचारु रहा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed