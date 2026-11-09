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Chamoli News: पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बढ़ावा दे रहे नंदानगर के युवा

Mon, 09 Nov 2026 04:59 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Mon, 09 Nov 2026 04:59 PM IST
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Youth in Nandanagar are promoting traditional musical instruments.
फोटो
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नंदानगर नारगी गांव की हरीश भारती की टीम कर रही है काम
40 से 45 हजार रुपये में होती है एक बुकिंग
संवाद न्यूज एजेंसी
कर्णप्रयाग। नंदानगर के युवा पारंपरिक वाद्य यंत्रों ढोल और दमाऊं को फिर से जीवंत कर रहे हैं। शादी, समारोहों में अब डीजे के बजाय ढोल दमाऊं अपनी पहचान बना रहा है। नारगी गांव के हरीश भारती और उनकी टीम इस कला को नई पहचान दे रही है।

उनकी टीम में 19 से 26 साल के युवा शामिल हैं। सभी पढ़ाई के साथ-साथ इन वाद्य यंत्रों के संरक्षण में जुटे हैं और उन्हें कार्यक्रमों में ढोल दमाऊं बचाने के लिए अच्छी बुकिंग भी मिल रही है। राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित हरीश भारती ने बताया कि सभी युवा पिछले चार साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल, दमाऊं और मशकबीन डीजे के शोर में खोते जा रहे थे। अब युवाओं के जुड़ने से इन्हें नई पहचान मिल रही है। उन्होंने बताया कि एक बुकिंग करीब 40 से 50 हजार रुपये में होती है। वहीं हरगांव के बुजुर्ग बागादास ने बताया कि कई पीढ़ियों से वे इस काम को कर रहे थे लेकिन युवाओं का इस ओर मोह कम था जिससे यह वाद्य यंत्र केवल बुजुर्गों के भरोसे चल रहे थे। अब युवाओं की ओर से इसे बढ़ावा दिया जा रहा है जो अच्छी पहल है।
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