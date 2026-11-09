Chamoli News: पटाखों की चिंगारी से नृसिंह मंदिर मार्ग के पास भड़की आग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सूखी घास पर लगी आग, अग्निशमन टीम ने बुझाईसंवाद न्यूज एजेंसीज्योतिर्मठ। दीपावली की रात नगर के नृसिंह मंदिर मार्ग के आस-पास पटाखों की चिंगारी से भीषण आग लग गई। अग्निशमन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।दीपावली की रात आतिशबाजी के दौरान नृसिंह मंदिर मार्ग पर अचानक आग भड़क गई। यहां पर सुरक्षात्मक कार्य के लिए लगाई जालियों के अंदर रखी सूखी घास में पटाखों की चिंगारी से आग भड़क गई। देखते ही देखते आग बड़े हिस्से में फैल गई और लपटें काफी ऊंची उठने लगीं। सूचना पर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने आग बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद देर रात आग काबू कर लिया गया। वहीं दीपावली पर नर पर्वत पर लगी आग बुझ गई है।फोटोकिराना की दुकान में लगी आग, सामान जलाथराली। शनिवार रात लोढ़ा गांव में लक्ष्मी प्रसाद जोशी की किराना और जूते-चप्पलों की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से दुकान का सारा सामान जल गया। पूर्व प्रधान प्रेम बल्लभ शर्मा ने बताया कि लक्ष्मी प्रसाद जोशी की चार कमरों की दुकान थी। दुकान मालिक रात दस बजे दुकान बंद कर घर गए थे। रात करीब एक बजे निचली मंजिल के मजदूरों ने आग लगने की सूचना दी। दुकान मालिक और प्रेम बल्लभ शर्मा मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन काबू नहीं पा सके। आग से पूरी दुकान जल गई। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दुकान मालिक ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। वहीं थानाध्यक्ष विनोद चौरसिया ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। संवादहाथ में जला पटाखा, अस्पताल से रेफर कियाकर्णप्रयाग। दिवाली पर्व पर आगजनी की घटनाएं कम रहीं। उप जिला चिकित्सालय में जलने का एक मामला प्रकाश में आया। सीएमएस डॉ.वीपी पुरोहित ने बताया कि रविवार रात हाथ में पटाखा जलने पर बरसाली गांव का एक व्यक्ति आया था। गंभीर हालत को देखते हुए उसे तत्काल रेफर कर दिया गया। संवाद