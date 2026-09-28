Chamoli News: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुतला फूंका
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Mon, 28 Sep 2026 05:12 PM IST
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राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर पद से हटाने की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर/रुद्रप्रयाग। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सोमवार को गोपेश्वर बस स्टेशन तिराहे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल पद से हटाने की मांग उठाई।
कांग्रेस कार्यकर्ता बस स्टेशन तिराहे पर एकत्रित हुए और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकाला। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के साथ ही उनके कार्यकाल में लिए गए निर्णयों और मतदाता सूचियों में किए गए बदलावों की स्वतंत्र एवं व्यापक समीक्षा कराने की मांग की गई। प्रदर्शन में बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला, पूर्व अध्यक्ष मुकेश नेगी, आनंद सिंह पंवार, दशोली ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र नेगी, प्रदेश सचिव सुदर्शन शाह, संदीप पटवाल, संदीप झिंक्वाण आदि मौजूद रहे।
वहीं रुद्रप्रयाग में भी जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के पुतलों का दहन किया। प्रदर्शन करने वालों में पूर्व विधायक मनोज रावत, कांग्रेस जिलाध्यक्ष कुलदीप कंडारी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रदीप थपलियाल, प्रवक्ता नरेंद्र बिष्ट, लक्ष्मण रावत, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष आकाश कप्रवान आदि मौजूद रहे।
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राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर पद से हटाने की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर/रुद्रप्रयाग। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सोमवार को गोपेश्वर बस स्टेशन तिराहे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल पद से हटाने की मांग उठाई।
कांग्रेस कार्यकर्ता बस स्टेशन तिराहे पर एकत्रित हुए और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकाला। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के साथ ही उनके कार्यकाल में लिए गए निर्णयों और मतदाता सूचियों में किए गए बदलावों की स्वतंत्र एवं व्यापक समीक्षा कराने की मांग की गई। प्रदर्शन में बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला, पूर्व अध्यक्ष मुकेश नेगी, आनंद सिंह पंवार, दशोली ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र नेगी, प्रदेश सचिव सुदर्शन शाह, संदीप पटवाल, संदीप झिंक्वाण आदि मौजूद रहे।
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वहीं रुद्रप्रयाग में भी जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के पुतलों का दहन किया। प्रदर्शन करने वालों में पूर्व विधायक मनोज रावत, कांग्रेस जिलाध्यक्ष कुलदीप कंडारी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रदीप थपलियाल, प्रवक्ता नरेंद्र बिष्ट, लक्ष्मण रावत, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष आकाश कप्रवान आदि मौजूद रहे।
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