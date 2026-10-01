पंचायत उपचुनाव: खत्याड़ी में दो नामांकन, कुलिंग में वार्ड सदस्य पद रिक्त

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कर्णप्रयाग/गैरसैंण/नंदासैंण/देवाल। विकासखंड के खत्याड़ी ग्राम प्रधान पद के लिए दो प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। यह सीट पूर्व प्रधान के त्यागपत्र के बाद रिक्त हुई थी।एडीओ पंचायत कुंदन लाल आर्य ने बताया कि आशा देवी और ममता देवी ने नामांकन किया। सुणाई वार्ड सदस्य के लिए प्राची ने नामांकन पत्र दाखिल किया। गैरसैंण के क्षेपं मलेठी के लिए विनीता देवी और सोनाली ने नामांकन कराया। यह सीट अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है। सिराणा सीट पर एक उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया। यह सीट महिला आरक्षित है। कुलिंग गांव में प्रधान पद के लिए पूर्व प्रधान भुवन बिष्ट और हुकम बिष्ट सहित दो नामांकन हुए। हालांकि, इस गांव में वार्ड सदस्य पद के लिए कोई नामांकन नहीं हुआ। एआरओ राजेंद्र बिमोली ने बताया कि कोरम पूरा न होने से कुलिंग ग्राम पंचायत गठित नहीं हो पाएगी। ब्लॉक में अभी भी अठारह वार्ड रिक्त हैं। संवादसाइबर ठगी होने पर 1930 पर शिकायत करेंकर्णप्रयाग। कोतवाली पुलिस ने बृहस्पतिवार को एक स्थानीय कोचिंग सेंटर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया। उपनिरीक्षक वीरपाल सिंह ने छात्रों को साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जा रहे ठगी के बदलते तरीकों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी ओटीपी या बैंक डिटेल के अलावा डर, लालच, नौकरी, निवेश और सरकारी अधिकारी होने का झांसा देकर भी लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर पुलिस, सीबीआई, ईडी और आरबीआई अधिकारी बनकर डराना, फर्जी जॉब और पार्ट टाइम टास्क के नाम पर पैसे लेना। और वॉट्सएप और टेलीग्राम के जरिए फर्जी ट्रेडिंग और निवेश का लालच देना प्रमुख तरीकों में शामिल हैं। ऐसे में साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें। इस मौके पर संस्थान के संस्थापक शुभम गैरोला भी मौजूद रहें। संवादजारी-