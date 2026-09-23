Chamoli News: त्योहारों में दुकानों में छापा मारने का विरोध किया

कर्णप्रयाग। आगामी शादियों, धनतेरस और दीपावली के त्योहारी सीजन के बीच जीएसटी विभाग की बढ़ती सक्रियता और सर्वे, छापा मारने की कार्रवाई से चमोली जिले के व्यापारी आक्रोशित हैं। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने त्योहारी सीजन पर छापामारी का विरोध किया। उन्होंने इस कार्रवाई को मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न बताते हुए इसे तुरंत रोकने की मांग उठाईद्धनगर व्यापार मंडल के नेतृत्व में जिला व्यापार मंडल के प्रतिनिधि एवं अन्य व्यापारियों ने एसडीएम अलकेश नौडियाल के माध्यम से डीएम चमोली को ज्ञापन भेजा। नगर अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मिंगवाल और महामंत्री कांति पुजारी ने कहा कि यदि त्योहारी सीजन के दौरान छापामारी पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो चमोली जिले के सभी 52 संगठनात्मक नगर व ग्रामीण निकायों के पदाधिकारी जीएसटी कमिश्नर कार्यालय का घेराव करेंगे। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद मैखुरी, हरिकृष्ण भट्ट, प्रेम पुरोहित, रहीद सिद्दीकी, संजय लखेड़ा, सुबोध डिमरी, सतेंद्र डिमरी, अमित मैखुरी आदि शामिल थे।