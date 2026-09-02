Chamoli News: कर्णप्रयाग में एक सप्ताह में तैनाती देंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ

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चमोली जिला चिकित्सालय सहित किसी भी अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं हैं। यहां तक कि कर्णप्रयाग उपजिला अस्पताल और सिमली महिला अस्पताल में तैनात नेत्र रोग सहायक का तबादला होने के बाद इन अस्पतालों में प्राथमिक जांच तक नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब यहां नेत्र रोग विशेषज्ञ की तैनाती होने पर लोगों को राहत मिलेगी। अस्पताल के सीएमएस डॉ. बीपी पुरोहित का कहना है कि एक माह पूर्व यहां नेत्र रोग विशेषज्ञ की तैनाती शासन से हुई थी। अब वह सप्ताह में तैनाती देंगे। संवाद

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कर्णप्रयाग। उप जिला अस्पताल में जल्द नेत्र रोग विशेषज्ञ की तैनाती होगी। एक माह पूर्व तैनात हुए नेत्र रोग विशेषज्ञ यहां एक सप्ताह में तैनाती देंगे। ऐसे में आंख के रोगों के उपचार और परामर्श के लिए अब लोगों को देहरादून, श्रीनगर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।