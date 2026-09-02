Chamoli News: भालू ने फसल को पहुंचाया नुकसान

गोपेश्वर। नेलकुड़ाव गांव में भालू की सक्रियता से ग्रामीणों में दहशत है। मंगलवार रात भालू ने खेतों में घुसकर धान की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया। भालू ने कई खेतों में धान की फसल रौंदने के साथ ही उसे खाकर नष्ट कर दिया। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।पुष्कर सिंह, विजय सिंह, देवेश्वरी देवी, सुनीता देवी और सरस्वती देवी ने बताया कि क्षेत्र में भालू लगातार आवाजाही कर रहा है। इस कारण ग्रामीण शाम के बाद खेतों और आसपास के रास्तों पर जाने से डर रहे हैं। ग्राम प्रधान ममता देवी ने वन विभाग से क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने की मांग की। उन्होंने भालू को आबादी क्षेत्र से दूर करने के साथ ही प्रभावित किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग को तत्काल ठोस कदम उठाने चाहिए। संवाद