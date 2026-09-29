Chamoli News: ओएनजीसी ने नगर पालिका को दिए स्वच्छता उपकरण

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ओएनजीसी)ने शिवालिक एजुकेशन सोशल वेल्फेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स सोसायटी के माध्यम से पालिका को दो तीन-तीन हजार लीटर क्षमता के पानी के टैंक, पांच फागिंग मशीन, 25 कूड़ा उठान हाथ ठेलियां और अन्य सफाई उपकरण दिए हैं। पूर्व ओएनजीसीयन एल. मोहन लखेड़ा ने बताया कि ओएनजीसी सीएसआर फंड के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और स्वच्छता जैसे सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में सहयोग कर रहा है। कार्यक्रम में ओएनजीसी के मुख्य महाप्रबंधक/एचसीए नीरज कुमार शर्मा, महाप्रबंधक पवन कुमार सैनी और सीएसआर प्रभारी विशाल शर्मा ऑनलाइन जुड़े। इस दौरान पालिकाध्यक्ष संदीप रावत, सोसायटी के अध्यक्ष उत्तम रावत, प्रोजेक्ट मैनेजर अंकुर बिष्ट, सचिव दयाल सिंह, भेषज संघ अध्यक्ष सतेंद्र असवाल, ईओ अनिल पंत और पूर्व प्रमुख नंदन सिंह बिष्ट आदि मौजूद रहे। संवाद

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गोपेश्वर। ओएनजीसी ने सीएसआर फंड के तहत नगर पालिका गोपेश्वर को स्वच्छता उपकरण उपलब्ध कराए हैं। नगर पालिका सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उपकरण पालिकाध्यक्ष संदीप सिंह रावत को सौंपे गए।