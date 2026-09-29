Chamoli News: गांधी जयंती पर होंगे भव्य कार्यक्रम

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दो अक्तूबर को सुबह आठ से नौ बजे तक सभी विभागों और कार्यालयों में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर प्रभात फेरी निकाली जाएगी। एडीएम ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्यक्रमों को सफल बनाने के निर्देश दिए। बैठक में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता संजय कुमार, जिला क्रीड़ा अधिकारी मोहित सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी पंकज उप्रेती सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संवादक्रॉस कंट्री व खेल प्रतियोगिताएं होंगीगोपेश्वर। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एक और दो अक्तूबर को गोपेश्वर खेल मैदान में विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। एक अक्तूबर को क्रॉस कंट्री दौड़ होगी। इसके अलावा अंडर-17 बालक वर्ग की फुटबाल और बालक ओपन वर्ग की बास्केटबॉल प्रतियोगिताएं भी होंगी।