Chamoli News: कर्णप्रयाग और गैरसैंण में नामांकन पूरे

कर्णप्रयाग/गैरसैंण/नारायणबगड़। विभिन्न महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ बाजार में जुलूस निकाले। एबीवीपी और एनएसयूआई छात्र संगठन अपने प्रत्याशियों को जिताने में जुटे हैं।डॉ. शिवानंद नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छह प्रमुख पदों पर दो-दो नामांकन हुए। कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए तीन प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गैरसैंण में चार पदों पर दो-दो नामांकन हुए। कोषाध्यक्ष पद पर एक प्रत्याशी ने नामांकन कराया। कर्णप्रयाग महाविद्यालय के छात्र संघ प्रभारी नंद लाल ने बताया कि प्रक्रियाएं शांतिपूर्ण संपन्न हुईं। दूसरी ओर मगनलाल शाह राजकीय महाविद्यालय मींग-नारायणबगड़ के लिए एनएसयूआई ने अपने अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी की है। एनएसयूआई ने हिमांशु नेगी को अध्यक्ष, रिया को उपाध्यक्ष, पल्लवी को महासचिव, करीना को सह सचिव और ईशा को कोषाध्यक्ष प्रत्याशी घोषित किया है। संवाद