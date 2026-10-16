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Chamoli News: कर्णप्रयाग अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं, 40 किमी दूर से कर रहे व्यवस्था

Fri, 16 Oct 2026 03:46 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Fri, 16 Oct 2026 03:46 PM IST
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No blood bank at Karnaprayag Hospital; arrangements being made from 40 km away.
कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग अस्पताल में भर्ती सोनम पुंडीर (28) को खून की जरूरत थी। मगर अस्पताल में ब्लड बैंक और पैथोलॉजिस्ट न होने के कारण परिजनों को करीब 40 किमी दूर गोपेश्वर से खून की व्यवस्था करनी पड़ी।
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सोनम पुंडीर को कर्णप्रयाग अस्पताल में भर्ती किया गया था। जांच में उनका हीमोग्लोबिन 5.6 मिला था। ऐसे में पति सतेंद्र पुंडीर ने रक्तदाताओं से संपर्क किया। अस्पताल में आवश्यक संसाधनों, पैथोलॉजिस्ट सहित ब्लड बैंक की कमी के कारण रक्त की व्यवस्था नहीं हो सकी। इसके बाद सतेंद्र ने अपने भाई नवीन को गोपेश्वर भेजा। वहां मोहित बिष्ट और प्रदीप भंडारी ने एबी पॉजिटिव रक्तदान कर सोनम की मदद की। सतेंद्र पुंडीर ने बताया कि चमोली में 10 महीने से स्थायी पैथोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हुई है। रक्त चढ़ाने से पहले जरूरी जांचों के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों और संसाधनों की कमी है। वहीं भारतीय रेड क्रॉस शाखा सचिव सुरेंद्र रावत और शंकर बिष्ट ने रक्तदाताओं को प्रमाणपत्र देकर धन्यवाद दिया। वहीं कर्णप्रयाग अस्पताल के सीएमएस डॉ. बीपी पुरोहित ने बताया कि ब्लड बैंक के लिए सिमली अस्पताल परिसर में पूर्व में सर्वे किया गया था। इसकी रिपोर्ट शासनस्तर को भेजी गई है।
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