Chamoli News: विधानसभा सत्र के लिए वाहनों का अधिग्रहण शुरू

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आगामी 27-28 अक्तूबर को भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित होगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आनंद जायसवाल ने बताया कि सत्र के लिए वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। ये वाहन विभागीय कर्मियों, पुलिस बल और अन्य कार्यों के लिए उपयोग किए जाएंगे। टैक्सी-मैक्सी वाहनों की व्यवस्था भी की जा रही है। जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार वाहनों के अधिग्रहण की प्रक्रियाएं एक सप्ताह में पूरी की जाएंगी। एआरटीओ के अनुसार वाहनों में 150 बड़ी बसें और 30 से अधिक टैक्सी वाहन शामिल हैं। संवाद

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कर्णप्रयाग। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आगामी विधानसभा सत्र के लिए परिवहन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग सत्र के लिए जिले से 150 बड़ी बसें और 30 से अधिक टैक्सी वाहनों की व्यवस्था करेगा। वाहनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।