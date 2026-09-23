Chamoli News: 100 मीटर दौड़ में नितिन-हर्षिता प्रथम
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Wed, 23 Sep 2026 06:45 PM IST
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गोपेश्वर। जिला स्तरीय शीतकालीन खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं हुईं। अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं ने प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। अंडर-14 की 100 मीटर दौड़ में नितिन कुनियाल-हर्षिता प्रथम, कार्तिक कुमार-आश्मी द्वितीय और सौरभ-निष्ठा तृतीय स्थान पर रहे।
200 मीटर दौड़ में भानु प्रताप-आरुषी, अनमोल-दिव्या नेगी, अनुज-अमीषा, 400 मीटर दौड़ में अनुज, भानु प्रताप और अंशुल, अंडर-17 के 200 मीटर दौड़ में भारत भूषण, अंशुल पुंडीर और भरत सिंह क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे। अंडर-19 की ऊंची कूद में सक्षम-दीपा प्रथम, दीपांशु सिंह-प्रिया द्वितीय और पूरन जोशी-साक्षी तृतीय रहे। अंडर-17 के त्रिकूद में सक्षम-प्रिया, लक्ष्य बिष्ट-रेशमा और रूपक-सुनीता क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहीं। ऊंची कूद में हर्षिता-यशराज प्रथम, महक-कृष्णा द्वितीय और आरुषी-दिव्यांशु तृतीय स्थान पर रहे। इसके अलावा अन्य प्रतियोगिताएं भी हुईं। संवाद
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गोपेश्वर। जिला स्तरीय शीतकालीन खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं हुईं। अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं ने प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। अंडर-14 की 100 मीटर दौड़ में नितिन कुनियाल-हर्षिता प्रथम, कार्तिक कुमार-आश्मी द्वितीय और सौरभ-निष्ठा तृतीय स्थान पर रहे।
200 मीटर दौड़ में भानु प्रताप-आरुषी, अनमोल-दिव्या नेगी, अनुज-अमीषा, 400 मीटर दौड़ में अनुज, भानु प्रताप और अंशुल, अंडर-17 के 200 मीटर दौड़ में भारत भूषण, अंशुल पुंडीर और भरत सिंह क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे। अंडर-19 की ऊंची कूद में सक्षम-दीपा प्रथम, दीपांशु सिंह-प्रिया द्वितीय और पूरन जोशी-साक्षी तृतीय रहे। अंडर-17 के त्रिकूद में सक्षम-प्रिया, लक्ष्य बिष्ट-रेशमा और रूपक-सुनीता क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहीं। ऊंची कूद में हर्षिता-यशराज प्रथम, महक-कृष्णा द्वितीय और आरुषी-दिव्यांशु तृतीय स्थान पर रहे। इसके अलावा अन्य प्रतियोगिताएं भी हुईं। संवाद
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