फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Net and mobile banking will soon start at the District Cooperative Bank.

Chamoli News: जिला सहकारी बैंक में जल्द शुरू होगी नेट और मोबाइल बैंकिंग

Mon, 21 Sep 2026 03:54 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Mon, 21 Sep 2026 03:54 PM IST
विज्ञापन
Net and mobile banking will soon start at the District Cooperative Bank.
फोटो-
विज्ञापन


बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत ने दी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। चमोली जिला सहकारी बैंक जल्द ही अपने ग्राहकों को नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है। बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के साथ ही सहकारिता को जन-जन तक पहुंचाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यह जानकारी बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में दी।

उन्होंने बताया कि चमोली जिला सहकारी बैंक की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। वर्तमान में बैंक की 34 शाखाएं और 73 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां संचालित हो रही हैं। बैंक की ओर से सहकारिता से समृद्धि की अवधारणा को साकार करने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। दीनदयाल किसान कल्याण योजना के तहत स्वरोजगार, मातृशक्ति, किसानों और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 186 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए भी योजना तैयार की जा रही है। बैंक के महाप्रबंधक सूर्य प्रकाश सिंह ने बताया कि माइथान में नई शाखा खोलने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वर्तमान में बैंक के 73 माइक्रो एटीएम संचालित हैं। इस मौके पर जिला भेषज संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र असवाल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र हटवाल समेत अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed