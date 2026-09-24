Chamoli News: कर्णप्रयाग में शुरू हुआ बंदर पकड़ने का अभियान

कर्णप्रयाग। नगर पालिका क्षेत्र में बंदरों के उत्पात से निजात के लिए बंदर पकड़ने का अभियान शुरू हो गया है। पालिका के ईओ नरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मथुरा से चार सदस्यीय टीम को बंदर पकड़ने के काम पर लगाया गया है। बृहस्पतिवार को अपर बाजार क्षेत्र में चार पिंजरे लगाए गए। कहा कि पालिका बंदरों को पकड़कर चिड़ियापुर छोड़ेगी। संवादचमोली जिला कार्यकारिणी का गठन नवंबर माह मेंकर्णप्रयाग। गवर्मेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड (रजि०) की प्रदेश प्रभारी बीना भंडारी ने प्रांतीय संगठन के निर्देशानुसार चमोली जिला कार्यकारिणी का विधिवत गठन नवंबर माह में किया जाएगा। प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए प्रदेश प्रभारी ने कहा कि यदि कोई अपने स्तर पर अवैध रूप से निर्वाचन प्रक्रिया आयोजित करता है तो इसे संगठन विरोधी और फर्जी गठन माना जाएगा। बिना मान्यता प्राप्त संगठन के लेटर पैड का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। प्रदेश प्रभारी ने सभी सदस्यों को आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। संवाद