Chamoli News: कनोल हाईस्कूल का इंटर कॉलेज में हुआ उच्चीकरण

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नंदानगर। ग्राम पंचायत कनोल के हाईस्कूल का उच्चीकरण इंटर कॉलेज के रूप में हुआ है। इस पर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। ग्राम पंचायत के उपप्रधान वीरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि इंटर कॉलेज बनने से कनोल और आसपास के गांवों के छात्र-छात्राओं को इंटर की पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। पहाड़ी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों और आर्थिक परेशानियों के कारण कई बच्चों की आगे की पढ़ाई प्रभावित होती थी। विद्यालय के उच्चीकरण से अब विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही उच्च माध्यमिक शिक्षा मिल सकेगी। संवाद