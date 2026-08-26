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Chamoli News: हाईस्कूल विजयसैंण और पिंडवाली का हुआ उच्चीकरण

Wed, 26 Aug 2026 06:54 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Wed, 26 Aug 2026 06:54 PM IST
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High schools in Vijaysain and Pindwali upgraded.
आदिबदरी। तहसील के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विजयसैंण और पिंडवाली को इंटर कॉलेज के रूप में उच्चीकृत किया गया है। इस घोषणा से दोनों गांवों और आसपास के ग्रामीणों में खुशी की लहर है। इन स्कूलों से जुड़े सात से अधिक गांवों के बच्चों को अब अपने नजदीकी विद्यालय में ही 12वीं तक शिक्षा मिलेगी। छात्रों को अब दूर के विद्यालयों में पैदल नहीं जाना पड़ेगा।
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पिंडवाली के कक्षा 11 के 16 विद्यार्थियों को 10 किलोमीटर पैदल चलकर देवलकोट जाना पड़ता था। अब हाईस्कूल पिंडवाली के 32 विद्यार्थी अगले वर्ष गांव में ही इंटर की पढ़ाई कर सकेंगे। इसी तरह विजयसैंण के 33 विद्यार्थियों को भी अब 10 से 20 किलोमीटर पैदल कांसुवा नहीं जाना पड़ेगा। पिंडवाली के प्रधानाचार्य नगेन्द्र कुमार और विजयसैंण के प्रधानाचार्य नंद लाल आर्य ने भी इस पर खुशी जताई। वहीं कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि विजयसैंण और पिंडवाली हाईस्कूल को उच्चीकृत कर इंटर कर दिया गया है। अगले वर्ष से इन विद्यालयों में इंटर की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। संवाद
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