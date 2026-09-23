Chamoli News: राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वह्न करें
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Wed, 23 Sep 2026 06:37 PM IST
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गोपेश्वर। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में एनएसएस इकाई की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। कॉलेज सभागार में आयोजित कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने लोकगीत और लोकनृत्य की प्रस्तुतियां दीं। प्राचार्य प्रो. एमपी नगवाल ने कहा कि स्वयंसेवकों को एनएसएस से निस्वार्थ भाव से जुड़कर समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वह्न करना चाहिए। लोकनृत्य प्रतियोगिता में नवनीत, लक्ष्मण और तन्वी ने क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। लोकगीत प्रतियोगिता में निधि, जसवंत और अंकित क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे। विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला एनएसएस समन्वयक जगदीश टम्टा, समाज कल्याण अधिकारी धनंजय सिंह लिंगवाल, कार्यक्रम अधिकारी डॉ. विधि ढौंडियाल सहित महाविद्यालय के शिक्षक मौजूद रहे।
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गोपेश्वर। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में एनएसएस इकाई की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। कॉलेज सभागार में आयोजित कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने लोकगीत और लोकनृत्य की प्रस्तुतियां दीं। प्राचार्य प्रो. एमपी नगवाल ने कहा कि स्वयंसेवकों को एनएसएस से निस्वार्थ भाव से जुड़कर समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वह्न करना चाहिए। लोकनृत्य प्रतियोगिता में नवनीत, लक्ष्मण और तन्वी ने क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। लोकगीत प्रतियोगिता में निधि, जसवंत और अंकित क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे। विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला एनएसएस समन्वयक जगदीश टम्टा, समाज कल्याण अधिकारी धनंजय सिंह लिंगवाल, कार्यक्रम अधिकारी डॉ. विधि ढौंडियाल सहित महाविद्यालय के शिक्षक मौजूद रहे।