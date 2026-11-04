चमोली: माणा गांव के सामने पहाड़ी पर लगी आग, माता मूर्ति मंदिर के उठता दिखा धुआं, बुझाने में जुटी टीम

भारत के प्रथम गांव माणा के सामने स्थित पहाड़ी पर आग लग गई। बताया जा रहा है कि माता मूर्ति मंदिर के ऊपर पहाड़ी पर असामाजिक तत्वों की ओर से आग लगाई गई है। आग लगने के बाद पहाड़ी पर चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई देने लगा।

विज्ञापन