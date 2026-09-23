Chamoli News: छेड़खानी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज

विज्ञापन

ज्योतिर्मठ। नगर में युवती से छेड़खानी के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पीड़िता ने ज्योतिर्मठ कोतवाली में तहरीर दी जिसके आधार पर पुलिस ने अधेड़ व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। कोतवाल देवेंद्र रावत ने बताया कि युवती ने तहरीर में बताया कि मुख्य बाजार में डेंटल क्लीनिक संचालित करने वाले सतपाल सिंह (60) निवासी एतमपुर रोशनाबाद, हरिद्वार ने उसके साथ छेड़खानी की। इसके आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद