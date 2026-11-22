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कर्णप्रयाग। चौकी पुलिस की ओर से नगर में चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने जगह-जगह वाहनों की जांच की। साथ ही सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण किया। पुलिस ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों की शिकायत पुलिस को लगातार मिल रही थी। ऐसे में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों का पालन न करने पर एक चालक और सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने वाले एक व्यक्ति पर चालानी कार्रवाई की गई जिनसे 750 रुपये का जुर्माना वसूला गया। संवाद

अपराध संक्षेप-्र