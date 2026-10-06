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Chamoli News: संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर दिया जोर

Tue, 06 Oct 2026 06:11 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Tue, 06 Oct 2026 06:11 PM IST
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Emphasis placed on strengthening the organization at the booth level.
फोटो-
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नंदासैंण।
न्याय पंचायत देवलकोट कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। न्याय पंचायत अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र मलेठा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर दिया गया।

बैठक में 19 ग्राम पंचायतों के कार्यकर्ताओं और 17 बूथों के अध्यक्षों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से अभी से बूथों पर सक्रिय होकर समस्याओं को समझने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया। बैठक में मुकेश नेगी और हरीकृष्ण भट्ट ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष कलाम कोहली, आदिबदरी की महिला ब्लॉक अध्यक्ष पूनम रावत, पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हरेन्द्र चौधरी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दर्शन लाल आदि थे।
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संवाद
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