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Chamoli News: छात्रों को साइबर सुरक्षा के बारे में दी जानकारी

Tue, 06 Oct 2026 05:53 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Tue, 06 Oct 2026 05:53 PM IST
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Students were informed about cybersecurity.
छात्रों को साइबर सुरक्षा के बारे में दी जानकारी
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पोखरी (चमोली)।
थाना पोखरी पुलिस ने आईटीआई संस्थान में छात्रों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक किया। थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार पंत के नेतृत्व में पुलिस ने छात्रों को सतर्क रहते हुए ठगी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने को कहा।

पुलिस ने छात्रों को बताया कि अनजान कॉल, फर्जी कॉल, अनजान लिंक, यूपीआई फ्रॉड, फर्जी कस्टमर केयर, एपीके फाइल, नौकरी, लॉटरी, लोन आदि के नाम पर ठगी होना आम बात हो गई है, इनसे सावधान रहना चाहिए। इस दौरान अपर उपनिरीक्षक दलबीर सिंह, हेड कांस्टेबल, महेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल भरत सिंह, श्यामबीर सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
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