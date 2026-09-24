Chamoli News: शौचालय हटाने की मांग

कर्णप्रयाग। गांधी नगर में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के सामने बने शौचालय हटाने की मांग के लिए लोगों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आदेश के बावजूद शौचालय नहीं हटाने जाने पर नाराजगी जताई।नपा के गांधीनगर में यह शौचालय आंबेडकर की प्रतिमा के सामने बना है जिस पर स्थानीय लोग आपत्ति जता रहे हैं। गांधीनगर निवासी और एससी कांग्रेस के नगर अध्यक्ष विनोद बिनवाल ने कहा कि जिलाधिकारी चमोली ने 18 अप्रैल 2023 को इसे हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद उपजिलाधिकारी ने 24 जुलाई 2023 को नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को भी निर्देश दिए। मगर इसे नहीं हटाया गया। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी नरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आबादी अधिक होने से शौचालय की जरूरत है। अन्य स्थान न मिलने के कारण इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सका है। राजस्व विभाग की मदद से जगह की तलाश जारी है। जगह मिलते ही इसे हटा दिया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में कांग्रेस नगर अध्यक्ष महेश खंडूड़ी, ब्लाक अध्यक्ष सुभाष रावत, रघुवीर धुनियाल, पंकज धुनियाल, राजा नेगी, गोकुल चंद्र, उज्जवल, आर्यन आदि स्थानीय लोग मौजूद रहे।