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चमोली: हेमकुंड साहिब के बाद शीतकाल के लिए बंद हुए लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट, हुई बर्फबारी

Sun, 11 Oct 2026 11:30 AM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 11 Oct 2026 11:30 AM IST
सार

बीते दिन हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हुए थे। आज हेमकुंड में स्थित लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट बंद किए गए।

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लक्ष्मण लोकपाल मंदिर के कपाट बंद - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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हेमकुंड साहिब के बाद आज नवरात्रि के पावन अवसर पर लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी शीतकाली के लिए बंद हो गए हैं। सुबह 7.15 मिनट पर मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ बंद किए गए। कपाट बंद करने से पूर्व लक्ष्मण की पूजा अर्चना की गई। जिसके बाद कपाट बंद  किए गए।

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चारो ओर से बर्फ से ढका मंदिर

लोकपाल लक्ष्मण मंदिर चारो ओर बर्फ से ढका है। मंदिर के कपाट बंद होने के समय यहां पर बर्फबारी हुई। हेमकुंड में कड़ाके की ठंड हो रही है।

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हेमकुंड साहिब में पिछले सभी रिकॉर्ड टूटे

हेमकुंड साहिब के कपाट शनिवार को विधि-विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में दर्शनों को पहुंचे करीब 4000 श्रद्धालुओं ने इस साल की अंतिम अरदास में प्रतिभाग किया। इस वर्ष हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की संख्या 3.84 लाख से अधिक पहुंच गई, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। कपाट बंद होने के मौके पर पाकिस्तान से आए 40 श्रद्धालुओं का जत्था भी मौजूद रहा।
 

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