फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Bear attack Kills cow in cowshed attacks four people in singh dhar ward in jyotirmath chamoli

चमोली: ज्योतिर्मठ में भालू का आतंक, गोशाला में गाय को मारा, बचाने पहुंचे चार लोगों पर भी किया हमला

Tue, 13 Oct 2026 08:01 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, ज्योतिर्मठ (चमोली)
संवाद न्यूज एजेंसी, ज्योतिर्मठ (चमोली) Published by: Renu Saklani Updated Tue, 13 Oct 2026 08:01 AM IST
सार

चमोली के ज्योतिर्मठ नगर में मंगलवार सुबह भालू के हमले से दहशत फैल गई। सिंहधार वार्ड में गोशाला में घुसे भालू ने गाय को मार डाला। गाय को बचाने पहुंचे परिवार के चार लोगों पर भी हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है।

विज्ञापन
Bear attack Kills cow in cowshed attacks four people in singh dhar ward in jyotirmath chamoli
भालू के हमले में घायल लोग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विज्ञापन

चमोली जिले के ज्योतिर्मठ नगर में भालू के हमले की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मंगलवार सुबह सिंहधार वार्ड में भालू ने एक गोशाला में घुसकर गाय को मार डाला। गाय को बचाने के लिए पहुंचे परिवार के लोगों पर भी भालू ने हमला कर दिया। इस दौरान चार लोग घायल हो गए, जिनमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह सिंहधार वार्ड में एक गोशाला में भालू ने गाय पर हमला कर दिया। भालू के हमले में गाय की मौत हो गई। गोशाला में गाय पर हमला होने की जानकारी मिलने पर परिवार के लोग बचाने के लिए पहुंचे, लेकिन भालू ने उन पर भी हमला कर दिया। 

विज्ञापन


ये भी पढे़ं...देहरादून: किराये पर गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड; सर्विस नहीं छल है, ऑनलाइन ऑफर के ऐसे झांसे में गलती से भी न आएं

विज्ञापन
विज्ञापन

घटना के बाद घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने सभी घायलों का उपचार किया। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।

नगर क्षेत्र में भालू के हमले की इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है। गोशाला में घुसकर गाय को मारने और बचाने पहुंचे लोगों पर हमला किए जाने से क्षेत्र में चिंता का माहौल बना हुआ है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed