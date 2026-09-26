बदरीनाथ धाम: DJ विवाद के बाद धार्मिक स्थलों की मर्यादा पर प्रशासन सख्त, कार्यक्रमों के लिए पहले अनुमति जरूरी

बदरीनाथ धाम में हाल ही में हुए डीजे विवाद के बाद प्रशासन ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। चमोली जिले में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला मजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने बदरीनाथ धाम समेत सभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के आसपास उच्च आवृत्ति वाले साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

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