चमोली: बड़ी जात यात्रा के दौरान ग्रामीणों के बीच विवाद, कुछ लोग घायल, नंदानगर से अतिरिक्त पुलिस फोर्स रवाना

बड़ी जात यात्रा में उच्च हिमालीय क्षेत्रों में विवाद होने की सूचना मिली है। बताया कि जा रहा है कि नंदानगर ब्लाक के दो गांवों के ग्रामीण कैलुवाविनायक और पातरनचौड़ियां के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है। हालांकि दूरस्थ क्षेत्र होने और मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत के चलते घटना की पुष्टि नहीं हो पा रही है।

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