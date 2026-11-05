Chamoli News: फोटो- एपण कला से युवाओं को जोड़ने की पहल

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प्रशिक्षक ममता भट्ट ने बताया कि युवाओं में एपण कला को लेकर उत्साह है। बच्चों को मिट्टी के दीये, वॉल हैंगिंग, माता की कलश चौकी, तोरण, चाबी के छल्ले, फ्रिज मैगनेट और माता के पैरों सहित विभिन्न उत्पादों को सजाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में दीया, सोनाली, दिव्या रावत सहित अन्य बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों का कौशल विकास होगा और उत्तराखंड की पारंपरिक कला को विस्तार मिलेगा। संवाद