Chamoli News: पीएमश्री विद्यालय में दी कथक की प्रस्तुति दी

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गोपेश्वर। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज ग्वाड़ देवलधार में भारतीय कला एवं संस्कृति के प्रति विद्यार्थियों में रुचि विकसित करने के उद्देश्य से कथक शास्त्रीय नृत्य का आयोजन किया गया। कलाकार गौरी शर्मा ने शानदार प्रस्तुति से विद्यार्थियों को कथक की भावपूर्ण एवं कलात्मक दुनिया से रूबरू कराया। उन्होंने नृत्य के माध्यम से कथक की बारीकियों, लय, ताल, भाव-भंगिमाओं, पद संचालन, चक्कर और हस्त मुद्राओं का सुंदर प्रदर्शन किया। प्रधानाचार्य मालती चौहान ने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के साथ उनकी रचनात्मक प्रतिभा और कलात्मक अभिरुचि को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम में शिक्षक ओमप्रकाश पुरोहित, आत्मप्रकाश डिमरी, पुरुषोत्तम पुरोहित, दीवान सिंह नेगी, सत्यप्रकाश फर्स्वाण आदि मौजूद रहे। संवाद

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